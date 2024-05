PHOTO MONICAH MWANGI, REUTERS

Des résidants du comté de Kiambu, au Kenya central, procèdent à une opération de recherche et sauvetage afin de retrouver des personnes qu’on craint piégées après que de fortes pluies ont causé un glissement de terrain dans l’escarpement de Kimende. Les fortes pluies dans la région ont fait plus de 200 morts et plus de 212 000 déplacés depuis mars.