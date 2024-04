Bande de Gaza Une « guerre contre l’humanité elle-même », dénonce le patron de World Central Kitchen

(Washington) L’offensive d’Israël sur Gaza est une « guerre contre l’humanité elle-même », a déclaré le fondateur et dirigeant de World Central Kitchen José Andrés, appelant à une enquête « bien plus approfondie » et « indépendante » sur la frappe qui a tué les sept travailleurs de son ONG.