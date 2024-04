Entretien téléphonique entre Xi Jinping et Joe Biden pour « gérer les tensions »

(Washington) Les présidents chinois Xi Jinping et américain Joe Biden se sont parlé au téléphone mardi, avec pour objectif selon la Maison-Blanche de « gérer les tensions » entre les deux superpuissances.

Agence France-Presse

« Les deux chefs d’État ont eu un échange de vues franc et approfondi sur les relations sino-américaines et sur les questions d’intérêt commun pour les deux parties », a indiqué la chaîne de télévision publique CCTV.

La secrétaire au Trésor Janet Yellen ira en Chine « dans les prochains jours », et le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken s’y rendra « dans les prochaines semaines » afin de poursuivre le dialogue, a annoncé de son côté une haute responsable de la Maison-Blanche.

Cette source, qui a requis l’anonymat, a indiqué que la conversation des deux dirigeants n’était pas conçue pour déboucher sur des « annonces », mais pour « faire le point » après leur rencontre en novembre dernier en Californie.

Ce sommet avait permis de renouer le dialogue après une période de très forte crispation au début de l’année 2023, liée au survol du territoire américain par un ballon chinois.

« Une concurrence intense exige une activité diplomatique intense pour gérer les tensions, évoquer les malentendus et éviter une confrontation non voulue. Cet appel téléphonique est une manière de faire cela », a expliqué la responsable américaine.

Si le dialogue est rétabli, les motifs de friction entre la Chine et les États-Unis ne manquent pas.

Les États-Unis sont ainsi « passablement inquiets » de l’appui économique et industriel qu’offre Pékin à Moscou, a dit la source précédemment citée.

Parmi les autres sujets difficiles : Taïwan, les rivalités territoriales en mer de Chine du sud, les liens de la Chine avec l’Iran, mais aussi l’économie, le commerce et les hautes technologies.

Joe Biden et Xi Jinping avaient toutefois promis en novembre de rétablir les communications militaires régulières entre leurs pays, et de coopérer en matière d’environnement, de lutte contre le narcotrafic, et de réflexion autour de l’intelligence artificielle.