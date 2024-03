L’année 2023 a été la plus meurtrière de la décennie pour les migrants

(Genève) Plus de 8500 migrants sont morts en 2023 à la recherche d’un avenir meilleur, faisant de l’année dernière la plus meurtrière jamais recensée par l’ONU, mais le bilan véritable est bien plus élevé faute de routes sûres et légales.