PHOTO LOUISA GOULIAMAKI, REUTERS

Plus de 30 000 personnes, selon la police, ont manifesté mercredi en Grèce pour commémorer la catastrophe ferroviaire meurtrière survenue il y a un an et qui avait fait 57 morts, « un traumatisme national », selon le premier ministre, qui a admis « un échec collectif » face à de graves négligences. À Athènes (sur la photo), des manifestants ont lancé des cocktails Molotov devant le parlement, et la police a riposté avec des gaz lacrymogènes avant que la foule se disperse, selon l’AFP.