(Abou Dabi) L’ombre d’un deuxième mandat de Donald Trump plane sur la ministérielle de l’OMC cette semaine à Abou Dabi, une réunion considérée comme la dernière chance de faire avancer la réforme de l’organisation, que l’ancien président américain avait tout fait pour torpiller.

Agnès PEDRERO Agence France-Presse

L’élection américaine est sur de nombreuses lèvres à cette 13e Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce, qui se tient sans grand espoir de résultats majeurs, dans un climat géopolitique difficile et de tensions économiques et commerciales entre Chine et États-Unis.

« Les gens sont bien sûr extrêmement inquiets à l’idée que Trump gagne et sur ce qu’il fera. Retirera-t-il les États-Unis de l’OMC ? », glisse une source diplomatique, même si elle souligne que d’autres grands pays, comme en Inde, dans l’UE et au Brésil, vont aller aux urnes.

Pour beaucoup, cette ministérielle apparaît comme le dernier espoir de progresser sur divers sujets, en particulier sur la réforme de l’organisation, avant un possible retour de Donald Trump, qui durant son premier mandat avait lancé une guerre commerciale avec la Chine, bloqué la capacité de l’organisation à trancher les litiges commerciaux et menacé de la quitter.

C’est aussi à cause de l’administration Trump que l’organisation était restée plusieurs mois sans capitaine à bord après le départ en 2020 de l’ancien directeur général de l’OMC, le Brésilien Roberto Azevedo.

« Sauvez les meubles »

Washington avait usé du droit de veto dont disposent les 164 membres de l’OMC-en raison de la règle du consensus-pour bloquer la nomination de la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, lui préférant la candidate sud-coréenne.

Seule l’arrivée à la Maison-Blanche de Joe Biden avait permis de sortir de l’impasse.

Un retour de Trump serait synonyme de « désastre » pour l’OMC qui n’aurait plus qu’à « sauver les meubles », assure un délégué chargé des questions commerciales.

Mais que peut faire l’OMC pour s’en protéger ? « Pas grand-chose, pour ne pas dire rien ! », selon Cédric Dupont, de l’Institut de hautes études internationales et du développement à Genève.

« Les Américains sont obsédés par la concurrence chinoise, qu’ils jugent immensément déloyale, et comme les règles de l’OMC n’y changent rien, ils ont décidé d’agir à l’encontre de ces règles. […] L’OMC va se retrouver bien fragile entre l’enclume et le marteau. Et bien sûr, tout le monde va souffrir, les Américains y compris », a-t-il estimé.

Interrogée sur un possible retour de Trump, Mme Okonjo-Iweala avait récemment indiqué : « Nous continuerons à nous renforcer… Nous essaierons de montrer pourquoi il est important de rester dans le cadre de l’OMC ».

Quant à l’impact des élections américaines sur les négociations, « cela limite les perspectives d’un engagement réellement constructif des États-Unis, parce que c’est un sujet politiquement sensible, sur lequel un engagement risque d’être porté au débit de celui qui le porterait », a jugé Sébastien Jean, directeur associé à l’Institut français des relations internationales.

Capital politique

Toutefois, « nous espérons que l’administration Biden fasse les gestes nécessaires pour que la ministérielle ne soit pas un échec », relève un délégué chargé des sources commerciales.

Mais personne ne s’attend à ce que la délégation américaine, dirigée par la représentante au Commerce Katherine Tai, fasse de grandes concessions, estimant que l’administration Biden n’a pas l’intention de dépenser son capital politique à l’OMC.

De nombreuses voix, dont la cheffe de l’OMC, soulignent toutefois l’engagement des États-Unis au sein de l’organisation. « Sur le plan technique, les États-Unis ont été très actifs au sein de l’OMC », observe un ancien chargé de l’information à l’OMC, Peter Ungphakorn.

Mais la marge de l’administration Biden est étroite, d’autant que sur certains dossiers le blocage ne vient pas des États-Unis, mais d’Inde, d’Afrique du Sud ou de Chine notamment.

« Le principal dossier sur lequel l’administration Biden pourrait envoyer un signal de consolidation de l’OMC serait sur la réforme de l’Organe d’appel », souligne Elvire Fabry, experte auprès de l’Institut Jacques Delors.

Mais « sur ce point les propres réticences des administrations démocrates successives (depuis Obama) devraient encore l’emporter sans permettre un déblocage cette semaine » à Abou Dabi, a-t-elle relevé.