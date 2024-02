PHOTO ADNAN ABIDI, REUTERS

Un Nihang – ou guerrier sikh – monte la garde sur une barricade de fortune sur le site d’une manifestation à la frontière entre les États du Pendjab et de l’Haryana, en Inde. Il s’agit là d’un acte de solidarité à l’endroit des agriculteurs qui protestent contre les prix trop bas de leur récolte et qui tentent d’avancer vers la capitale New Delhi malgré les barricades policières.