Des vents violents sèment la destruction en Australie

(Melbourne) Des vents puissants ont tué un homme et provoqué des dégâts considérables dans le deuxième État le plus peuplé d’Australie, privant 530 000 foyers et entreprises d’électricité et attisant des incendies qui ont rasé des maisons et blessé cinq pompiers, ont détaillé les autorités mercredi.