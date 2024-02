PHOTO JOSE LUIS MAGANA, ASSOCIATED PRESS

Scholz et Biden font pression ensemble sur le Congrès américain

(Washington) Le président américain Joe Biden et le chancelier allemand Olaf Scholz ont parlé d’une même voix vendredi pour demander au Congrès américain de débloquer enfin une nouvelle aide pour l’Ukraine, mais rien ne dit qu’ils seront entendus.

Paul NOLP Agence France-Presse

« L’incapacité du Congrès des États-Unis à aider l’Ukraine est presque une négligence criminelle. C’est un scandale », a fustigé le démocrate de 81 ans, qui demande depuis des mois une rallonge de 60 milliards de dollars afin de reprendre l’assistance militaire, interrompue fin décembre.

« Si le Congrès américain ne parvient pas à trouver une solution pour débloquer l’aide financière, alors c’est une vraie menace pour la protection du territoire ukrainien », a averti son invité à l’issue de leur discussion.

Le chancelier allemand a profité d’une déclaration devant la presse pour dénoncer l’interview « absolument ridicule » accordée par le président russe Vladimir Poutine à l’animateur conservateur américain Tucker Carlson, proche de Donald Trump, et diffusée la veille.

Jeudi soir, Olaf Scholz avait rencontré plusieurs sénateurs démocrates et républicains, les appelant à soutenir Kyiv.

« Donner l’exemple »

Cette visite bilatérale, la troisième depuis son entrée en fonction en décembre 2021, intervient alors que l’administration du président Joe Biden, en campagne pour sa réélection, et l’opposition républicaine au Congrès négocient depuis des mois un texte incluant une nouvelle enveloppe pour l’Ukraine ainsi que pour Israël.

« Les États-Unis doivent garder ce rôle de leader mondial. On ne dit pas qu’ils doivent payer pour tout, mais ils doivent donner l’exemple et encourager le monde à se joindre à l’effort. Sinon, notre civilisation est morte », a tonné l’ancien président polonais Lech Walesa sur CNN peu après la rencontre entre Joe Biden et Olaf Scholz.

Le Sénat américain a fait un petit pas jeudi vers le déblocage de cette aide, mais son avenir demeure très incertain, en raison de la résistance opposée par les élus trumpistes de la Chambre des représentants.

Un dénouement outre-Atlantique apparaît d’autant plus vital à l’heure où les troupes ukrainiennes sont à la peine sur le front face au rouleau compresseur russe.

Le nouveau chef des forces ukrainiennes, Oleksandre Syrsky, a promis un plan « clair » pour repousser les Russes.

Il doit répondre à l’un des problèmes majeurs des forces ukrainiennes, à savoir le manque de munitions, face à une Russie toujours aussi déterminée.

Kyiv réclame aussi des missiles longue portée, mais Washington et Berlin hésitent, de crainte de provoquer une escalade incontrôlable avec le Kremlin, qui a plus d’une fois agité la menace nucléaire.

« Relation de confiance »

En attendant, le chancelier allemand se pose en champion de l’aide à l’Ukraine : il a pratiquement doublé le budget des aides militaires, à plus de 7 milliards d’euros cette année, et ne cesse d’exhorter ses partenaires européens à accroître leur assistance, soulignant que son pays-deuxième contributeur en valeur absolue après les États-Unis-ne peut pas tout porter sur ses épaules.

Olaf Scholz et Joe Biden, liés par « une forte relation de confiance » selon des sources gouvernementales allemandes, ont également parlé du conflit dans la bande de Gaza.

Tous deux soutiennent résolument le droit d’Israël à se défendre après le massacre de civils perpétré par le Hamas sur son sol le 7 octobre, et se disent en faveur d’une solution à deux États pour assurer une paix durable.

Leur rencontre est par ailleurs survenue après un changement de ton abrupt du président américain, qui a qualifié jeudi d’« excessive » la riposte israélienne.

Les deux hommes ont également discuté du sommet de l’OTAN qui doit se tenir en juillet à Washington. L’Allemagne se targue de respecter cette année, pour la première fois, l’objectif de consacrer 2 % de son PIB à son budget défense.