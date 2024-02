(Kyiv) Situation « irréelle » par endroits, assauts et bombardements massifs : les autorités ukrainiennes ont dressé un bilan sombre des combats en cours à Avdiïvka, épicentre de la bataille dans l’Est ukrainien que Moscou tente de conquérir depuis des mois.

Emmanuel PEUCHOT Agence France-Presse

Depuis fin janvier, la position des défenseurs ukrainiens de cette cité industrielle a empiré, alors que la Russie a lancé en octobre son offensive pour achever d’encercler la ville, dans la foulée de la grande contre-offensive ratée de l’Ukraine.

Ces mauvaises nouvelles du front interviennent, en outre, alors que le Congrès américain a une nouvelle fois échoué à voter l’aide militaire dont l’Ukraine a cruellement besoin pour résister aux Russes, près de deux ans après que Vladimir Poutine a ordonné l’invasion de l’Ukraine.

À Avdiïvka, « malheureusement, l’ennemi nous presse de toutes parts, il n’y a pas une seule partie de notre ville qui soit plus ou moins calme. Ils donnent l’assaut avec des forces très importantes », a indiqué son maire Vitaly Barabach à la télévision.

Mardi, il avait déjà évoqué une situation « critique » dans certains quartiers. Le 24 janvier il avait reconnu « des combats de rue » pour la première fois avec des soldats russes à l’intérieur de la ville.

Quelques jours plus tard, le président russe Vladimir Poutine lui-même s’était félicité du fait que son armée avait « atteint les abords d’Avdiïvka » et y tenait « 19 maisons ».

Symbole

La ville était brièvement tombée en juillet 2014 aux mains des séparatistes prorusses armés par Moscou, avant de revenir sous contrôle ukrainien et de le rester, malgré l’invasion du 24 février 2022 et sa proximité avec Donetsk, bastion des Russes dans l’est de l’Ukraine depuis 10 ans.

Elle est aujourd’hui en grande partie détruite et sa valeur stratégique est très limitée, mais elle est un symbole de la résistance ukrainienne.

Les militaires ukrainiens diffusent d’ailleurs régulièrement sur les réseaux sociaux des images des pertes qu’ils disent infliger à l’ennemi, montrant quantité de blindés calcinés et de cadavres filmés au drone.

Le maire d’Avdiïvka a indiqué jeudi que les conditions météorologiques, boueuses, sur place ne permettent pas actuellement aux troupes russes d’utiliser leurs véhicules, mais que la situation était « très chaude, très difficile ».

« Dans certaines directions c’est tout simplement irréel », a-t-il lancé.

Il a répertorié « 50 tirs massifs d’obus » et plus de 30 bombardements aériens au cours des dernières 24 heures sur la ville, où demeurent encore 941 civils malgré les combats et les importantes destructions.

La chaîne Telegram DeepState, proche de l’armée ukrainienne et suivie par plus de 600 000 personnes, a rapporté une situation « critique et chaotique » à Avdiïvka, où les troupes russes avancent par endroits et sont repoussées dans d’autres.

Selon la chaîne Rybar, proche de l’armée russe et suivie par plus de 1,1 million de personnes, les forces de Moscou avancent au Nord et à l’est de la ville, se rapprochant des lignes d’approvisionnement des troupes ukrainiennes.

Blocage américain

Avdiïvka est le principal point chaud depuis l’échec de la contre-offensive estivale ukrainienne. Mais les forces de Kyiv sont sur la défensive depuis l’automne sur l’essentiel du front et disent avoir besoin d’un soutien occidental accru en armes et en munitions.

Après un blocage dû à un veto hongrois, l’UE a débloqué son aide, mais elle a pris du retard, notamment s’agissant des livraisons de munitions d’artillerie.

Aux États-Unis, principal bailleur de l’Ukraine, les divisions de la classe politique empêchent depuis des mois le déblocage de l’enveloppe que la Maison-Blanche a demandée au Congrès pour Kyiv.

Outre Avdiïvka, les forces ukrainiennes sont sous pression dans le nord-est, dans la zone de Koupiansk, et aux abords de Bakhmout, la ville conquise par les forces russes en mai dernier, après plus d’un an de combats ayant fait des dizaines de milliers de morts.

Les grandes villes du pays, y compris Kyiv, sont en outre visées très régulièrement par des attaques nocturnes de drones et de missiles russes, si bien que le président ukrainien Volodymyr Zelensky n’a cessé d’appeler ses alliés à livrer plus de moyens de défense antiaérienne.