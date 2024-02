PHOTO FOURNIE PAR LA US NAVY, VIA REUTERS

(Washington) Les États-Unis ont mené lundi une nouvelle frappe contre les houthis au Yémen, visant deux drones de surface navals chargés d’explosifs, a annoncé l’armée américaine, sur fond d’embrasement régional lié à la guerre à Gaza.

Agence France-Presse

Les forces américaines ont multiplié les opérations au Yémen et au large de ce pays en guerre, disant agir pour protéger la navigation en mer Rouge et dans le Golfe d’Aden des attaques des houthis, lesquelles affirment soutenir ainsi les Palestiniens de Gaza assiégés et bombardés par Israël depuis près de quatre mois.

L’armée a mené « une frappe d’autodéfense contre deux drones de surface navals chargés d’explosifs » vers 7 h 30 (heure de l’Est), a déclaré le Commandement militaire américain au Moyen-Orient (CENTCOM) sur le réseau social X.

Les forces américaines ont « identifié » ces drones dans « les zones du Yémen contrôlées par les houthis » et ont estimé qu’ils représentaient « une menace imminente pour les navires de la marine américaine et les navires marchands », a-t-il ajouté, reprenant les mots généralement utilisés après chaque frappe.

Soutenus par l’Iran, bête noire des États-Unis, les rebelles houthis contrôlent une bonne partie du Yémen après près d’une décennie de guerre contre le gouvernement yéménite.

Alors que les houthis disent s’en prendre à des navires liés selon eux à Israël dont les États-Unis sont le principal soutien militaire, d’autres groupes armés pro-Iran ont multiplié les attaques ces dernières semaines contre les intérêts américains dans la région.

Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, se trouve au Moyen-Orient pour tenter de parvenir à une trêve dans la guerre entre Israël et le Hamas palestinien dans la bande de Gaza, en proie à une crise humanitaire majeure.