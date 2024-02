PHOTO OZAN KOSE, AGENCE FRANCE-PRESSE

Mehmet Seker, 64 ans, a perdu des membres de sa famille dans le séisme qui a fait au moins 6000 morts en Syrie et plus de 53 000 victimes en Turquie il y a un an, le 6 février 2023. Lundi, il s’est rendu près de sa maison détruite par le tremblement de terre, à Antioche.