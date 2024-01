(Kyiv) Au moins neuf personnes ont été blessées par des frappes russes dans la nuit de mardi à mercredi à Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine, a annoncé le gouverneur régional, au lendemain de bombardements ayant fait 18 morts dans le pays.

Agence France-Presse

« Vers 22 h heure locale (15 h heure de l’Est), l’ennemi a tiré sur […] Kharkiv » avec « des missiles S-300 », a expliqué sur Telegram Oleg Synegoubov, le responsable ukrainien de la région éponyme.

« L’attaque a fait neuf blessés, dont un enfant, une fillette de 4 ans, qui a été soignée sur place », a-t-il déploré, précisant que « quatre personnes ont été hospitalisées : deux hommes et deux femmes ».

Au cours de cette attaque, des maisons, mais aussi des installations de télécommunication ont été endommagées, selon cette même source.

PHOTO SERGEY BOBOK, AGENCE FRANCE-PRESSE Kharkiv, le 24 janvier 2024

Au début de l’invasion russe en février 2022, les forces russes ont tenté, sans y parvenir, de conquérir Kharkiv. Puis elles ont été forcées de se replier de presque toute la région éponyme.

Mais l’armée russe bombarde très régulièrement la ville de près d’un million et demi d’habitants avant la guerre et elle mène une offensive dans la région depuis l’été, visant en particulier à réoccuper le district de Koupiansk.

PHOTO SERGEY BOBOK, AGENCE FRANCE-PRESSE Kharkiv, le 24 janvier 2024

Dans la région méridionale de Kherson, partiellement occupée par la Russie, les autorités régionales ont annoncé mercredi la mort de cinq civils la veille dans plusieurs frappes russes.

Six personnes ont été blessées dans ces attaques, selon le gouverneur Oleksandre Prokoudine, qui commentait la situation sur les réseaux sociaux.

Depuis la fin décembre 2023, la Russie a multiplié les bombardements d’ampleur sur de nombreuses villes ukrainiennes, dont la capitale Kyiv, faisant des dizaines de morts et des centaines de blessés.

En représailles, l’Ukraine a attaqué avec des drones et des missiles des villes russes, en particulier Belgorod, et appelé ses soutiens occidentaux à lui fournir plus de munitions et de systèmes antiaériens.

Dans la matinée, les autorités russes ont dit que quatre drones ukrainiens avaient été abattus dans la région d’Orel (environ 300 km au sud de Moscou) et un autre près de Belgorod.