Le Danemark a un nouveau roi. Plus jeune, plus « comm’ », plus tatoué. Mais quel rapport avec le Yémen ?

PHOTO ARCHIVES RITZAU SCANPIX, FOURNIE PAR REUTERS Frederik X, le 15 janvier dernier Nom Frederik André Henrik Christian, Frederik X pour les intimes Âge 55 ans Fonction Roi du Danemark Signes distinctifs Continuité, simplicité, course à pied, musique rock

Pourquoi on en parle

Frederik X est devenu roi du Danemark cette semaine. Son couronnement survient après l’abdication surprise de sa mère, Margrethe II, qui a annoncé son départ le 31 décembre après 52 ans de règne, pour des raisons de santé. Le dernier souverain danois à renoncer volontairement à ses fonctions avait été le roi Erik III… en 1146.

Une cérémonie suivie

PHOTO MADS CLAUS RASMUSSEN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Des dizaines de milliers de personnes ont acclamé le nouveau roi lors de son couronnement.

Des dizaines de milliers de personnes ont acclamé le nouveau roi et sa femme lors de la cérémonie. « C’est une responsabilité que j’assume avec respect, fierté et beaucoup de joie », a déclaré Frederik, en essuyant quelques larmes. À noter qu’au Danemark, le protocole relatif à la succession est différent de celui du Royaume-Uni. Le souverain ne porte pas de couronne, ne monte pas à proprement parler sur un trône, et aucun dignitaire étranger n’a été convié.

Pas de débat

PHOTO THOMAS TRAASDAHL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Des membres de la famille royale lors d’une visite de Frederik au parlement danois

Même si certains militants et partis politiques plaident pour une république, la famille royale danoise suscite une acceptation quasi générale, puisque 90 % de la population serait favorable à la monarchie. « C’est une des rares choses sur lesquelles tous les Danois s’entendent », résume avec humour le politologue Kasper Møller Hansen, de l’Université de Copenhague. Chef de l’État, le monarque a un rôle essentiellement représentatif et protocolaire, mais il promulgue les lois et préside formellement à la constitution du gouvernement.

Un style différent

PHOTO ARCHIVES RITZAU SCANPIX, FOURNIE PAR REUTERS Les mémoires de Frederik, Kongeord (La parole du roi), sont déjà un best-seller au Danemark.

Tatoué, fan de musique rock et passionné de sport (particulièrement de course à pied) Frederik X devrait amener une touche de modernité à la monarchie danoise. On le constate déjà par sa maîtrise des réseaux sociaux et des canaux de communication. Le nouveau roi a ainsi coupé court à toute invasion médiatique cette semaine en lançant ses mémoires, quelques jours à peine après son « couronnement ». Kongeord (La parole du roi) est déjà un best-seller au Danemark. « Il sait comment attirer l’attention du public, remarque M. Møller Hansen. Sa stratégie et son équipe de communication sont très professionnelles. »

Faire oublier maman

PHOTO MADS CLAUS RASMUSSEN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Frederik a succédé, en la personne de sa mère, à une reine populaire.

Frederik succède à une reine populaire et s’inscrit résolument dans la tradition. Mais ça ne l’empêchera pas d’imposer sa patte dans certains secteurs. « Sa mère était plus intéressée par la culture classique, le ballet, la littérature. Frederik va se concentrer davantage sur les sports, les changements climatiques, des sujets plus modernes », fait valoir l’historien Lars Hovbakke Sørensen, professeur au collège universitaire Absalon. Le nouveau roi souhaiterait aussi renégocier les ententes avec les grandes entreprises danoises qui exploitent les symboles de la monarchie, comme LEGO, Tuborg, Carlsberg, Lurpak et Bang & Olufsen.

À peu près normal

PHOTO MARTIN MEISSNER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le roi Frederik X embrassant sa femme, Mary

Frederik et sa femme, Mary (d’origine australienne et première reine du Danemark à ne pas être issue de la noblesse), se sont toujours efforcés de présenter l’image d’une famille normale. On pouvait notamment les voir à vélo, amenant leurs enfants à l’école. Selon les experts, il sera toutefois difficile au nouveau roi de préserver cette normalité vu son intérêt aux yeux de la presse people. « Il devra trouver un juste équilibre, souligne M. Sørensen. Les Danois ne veulent pas que la famille royale soit sur un piédestal. Mais en même temps, il doit préserver une certaine distance, pour conserver une sorte d’aura. Ce sera son plus grand défi. »

Un bateau de guerre

PHOTO SERGEI GAPON, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le Danemark est le berceau de l’armateur Maersk, qui a temporairement arrêté de transiter par la mer Rouge.

L’avènement de Frederik X survient au moment où le Danemark rejoint la coalition antihouthis menée par Londres et Washington. Cette semaine, Copenhague a annoncé l’envoi d’une frégate en mer Rouge, ainsi que la participation d’un officier d’état-major à la planification des opérations. Cette décision a provoqué des frictions au Parlement danois, où l’opposition a remis en question l’efficacité du vaisseau concerné (l’Iver Huitfeldt), ses missiles n’ayant pas une portée suffisante pour répondre aux agressions. « Ce n’est pas le fait d’envoyer un navire, mais plutôt quel navire nous envoyons », résume Kasper Møller Hansen.

Malgré sa petite population (6 millions d’habitants), le Danemark dispose de la cinquième flotte marchande au monde. Berceau de l’armateur Maersk, numéro deux du transport maritime mondial qui a provisoirement arrêté de transiter par la mer Rouge, le pays est particulièrement actif en matière de sécurité maritime.

Avec l’AFP, CP24, Courrier international, BFM et kongehuset.dk