PHOTO VINCENT THIAN, ASSOCIATED PRESS

Dans plusieurs pays d’Asie, les célébrations du Nouvel An lunaire chinois ont débuté, comme ce défilé à Kuala Lumpur, en Malaisie. Et la représentation du dragon est loin d’être un hasard : l’année 2024 sera celle de cet animal fantastique, signe de puissance et de réussite.