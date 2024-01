Primaire républicaine dans le New Hampshire Nikki Haley tentera de bousculer Trump et de dépasser DeSantis

(Manchester) À six jours de la primaire républicaine dans le New Hampshire, Nikki Haley, la seule femme à droite à briguer la Maison-Blanche, jette ses forces dans la bataille pour rallier à sa cause les électeurs modérés et indépendants, dans l’espoir de bousculer la domination d’un Donald Trump archi-favori.