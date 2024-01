(Saint-Denis de la Réunion) La Réunion s’est confinée dimanche avant l’arrivée du cyclone tropical Belal, qui pourrait « marquer l’histoire » de l’île française de l’océan Indien par des vents « dévastateurs » et de nombreux débordements de cours d’eau.

Agence France-Presse

« Soyez prudents, restez chez vous. L’État est mobilisé à vos côtés », a écrit aux quelque 870 000 habitants de l’île le président Emmanuel Macron dans un message posté sur X.

L’île passera lundi à 6 h (21 h heure de l’Est) en alerte violette, synonyme de « danger imminent », a annoncé la préfecture en fin de soirée.

À partir de ce moment, le confinement strict de la population sera étendu aux services de secours et de sécurité, qui ne pourront plus circuler, et ce jusqu’à nouvel ordre.

Déjà, au moment du déclenchement de l’alerte rouge cyclonique, à 20 h locales dimanche (11 h heure de l’Est), les rues de plusieurs grandes villes de l’île étaient quasiment désertes.

Nombre de balcons ainsi que les jardins avaient été vidés de tout objet pouvant être emporté ou cassé, et les commerçants avaient retiré leurs enseignes amovibles, a constaté une correspondante de l’AFP.

La population réunionnaise a été appelée à se confiner dans un lieu sûr jusqu’à mardi matin.

« Une rude épreuve se présente à nous », a estimé sur X la présidente de la région Huguette Bello.

Les autorités craignent que Belal, qui se situait en début d’après-midi à un peu plus de 200 kilomètres au nord-ouest de La Réunion, devienne lundi un « cyclone tropical intense » au moment de son passage sur l’île ou à proximité immédiate.

Ses vents pourraient être « dévastateurs » selon Météo France, évoquant un cyclone « qui pourrait marquer l’histoire » de La Réunion.

La Réunion n’a plus été frappée par un cyclone intense depuis dix ans et le passage de Bejisa dans les premiers jours de 2014.

Le représentant de l’État dans l’île, le préfet Jérôme Filippini, avait déjà appelé la veille la population à « prendre au sérieux, même très au sérieux, ce qui est en train de se passer », et à « faire des stocks d’eau et de nourriture ».

« On ne va pas jouer les héros, on nous a dit de rester chez nous, on reste chez nous », lance Jules Dafreville, un habitant de Saint-Denis, le chef-lieu de la Réunion.

Selon Météo France, les vents de Belal pourraient dépasser les 200 km/h sur le littoral et 250 km/h voire plus « dans les hauteurs de l’île. » Des vents destructeurs et dévastateurs qui peuvent faire de gros dégâts «, a estimé le prévisionniste Sébastien Langlade.

La préfecture a également mis en garde contre des » crues des cours d’eau de l’île avec des débits parfois exceptionnels « .

L’aéroport international Roland-Garros, sur la commune de Sainte-Marie (nord), a fermé à 7 h (heure de l’Est).

Six centres de vie ont été mis en place pour des patients nécessitant des équipements pour leurs soins, en plus des 142 centres d’hébergement déployés sur le territoire afin d’accueillir des personnes précaires ou habitant en bord de ravines ou cours d’eau en cas de crue, selon les autorités.