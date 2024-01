Washington et Londres Des milliers de manifestants réclament un cessez-le-feu à Gaza

(Washington) Des milliers de personnes ont manifesté samedi à Washington et à Londres en soutien à la population palestinienne de la bande de Gaza, réclamant un cessez-le-feu « immédiat » et fustigeant le soutien apporté à Israël par les États-Unis et la Grande-Bretagne.