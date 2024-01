Guerre en Ukraine, jour 679 Échange de plus de 230 prisonniers de guerre en pleine escalade des hostilités

(Kyiv) La Russie et l’Ukraine ont annoncé mercredi avoir chacune libéré plus de 230 prisonniers de guerre dans leur plus grande opération d’échange de ce type en près de deux ans de conflit et en pleine escalade des bombardements.