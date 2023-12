Vous terminez l’année 2023 déprimés par l’état du monde ? Vous n’êtes pas seul. Mais au milieu des crises, des avancées se sont aussi produites. En voici 10 porteuses d’espoir, pour commencer la nouvelle année du bon pied.

La couche d’ozone sur la bonne voie

En janvier, le rapport d’un groupe d’experts mandatés par les Nations unies a fait état d’une « nouvelle fantastique » pour la couche d’ozone : le trou devrait se résorber d’ici 2066 au plus tard. Le tout, « si les politiques actuelles restent en place », selon les scientifiques. Le trou au-dessus de l’Arctique pourrait même se résorber d’ici 2045.

Le rôle de la couche d’ozone est d’absorber une partie des rayons ultraviolets. Sans cette couche, la vie sur Terre serait impossible. Sa dégradation a été détectée dès 1974. Le Protocole de Montréal, adopté en 1987, est un exemple de réussite d’une politique publique appliquée à l’échelle internationale.

Un dégel des relations entre la Chine et les États-Unis

PHOTO KEVIN LAMARQUE, ARCHIVES REUTERS Les présidents chinois et américain, Xi Jinping et Joe Biden, en marge du sommet sur la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique, à Woodside, en Californie, le 15 novembre

L’été 2023 a marqué un premier rapprochement entre les deux grandes puissances depuis près de cinq ans. En juin, le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est rendu pour deux jours en Chine. Il s’agissait de la première visite officielle américaine en Chine depuis 2018.

Les deux pays se sont mis d’accord sur la nécessité de stabiliser leur relation, des progrès ont été faits et des terrains d’entente trouvés. C’est en ces termes que la rencontre a été résumée des deux côtés.

Puis, en novembre, les deux pays ont lancé un groupe de travail commun sur le climat. Un entretien en ce sens a eu lieu entre le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping à San Francisco dans le cadre d’un sommet sur la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique. Leur déclaration commune a été considérée comme « un moment significatif », avant le début de la COP28.

Des pneus… sans air

PHOTO FOURNIE PAR MICHELIN Le pneu increvable Uptis de Michelin

Développées depuis plusieurs années, les technologies pour les pneus sans air ont progressé en 2023. Michelin, comme ses concurrents Goodyear ou Bridgestone, considère que le secteur du pneumatique pourrait être révolutionné à moyen terme par ces pneus, increvables même sur les pires revêtements, et sans entretien.

Des millions de pneus pourraient être détournés de l’enfouissement. Cette technologie promet une seule structure de pneus pour toute la durée de vie d’une voiture (ou d’un vélo). En janvier, les pneus sans air Michelin ont commencé à être testés en conditions réelles à Singapour. Puis, en juin, en France.

En octobre, ç’a été aux vélos et trottinettes de faire l’objet de nouvelles avancées, grâce à une technologie développée par la NASA et reprise par l’entreprise américaine Smart Tire Company. Ces pneus seront offerts à l’achat dès juin 2024, selon Les Numériques.

Mettre la pandémie derrière nous

PHOTO POOL NEW, ARCHIVES REUTERS Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus

On a parfois l’impression que ça fait une éternité, mais ce n’est qu’en mai dernier que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a décrété la fin de l’urgence pandémique.

« C’est avec un grand espoir que je déclare la fin de l’urgence sanitaire mondiale », a annoncé le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse à Genève le 5 mai.

M. Ghebreyesus a ainsi clos le chapitre qu’il avait lui-même ouvert en déclarant, le 30 janvier 2020, le plus haut niveau d’alerte sanitaire en droit international.

L’Ohio protège le droit à l’avortement

PHOTO MEGAN JELINGER, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Des militants pour le droit à l’avortement réagissent à l’annonce de la victoire de leur camp au référendum sur l’inscription du droit à l’avortement dans la Constitution de l’État, à Columbus, le 7 novembre.

Le 7 novembre, les électeurs de cet état américain contrôlé par les républicains ont voté à 55 % pour inscrire le droit à l’avortement dans leur Constitution.

Les avortements étaient bannis en Ohio, même en cas de viol ou d’inceste dès qu’un battement de cœur du fœtus était détecté. Et ce depuis le renversement de l’arrêt Roe c. Wade en 2022 par la Cour suprême des États-Unis.

Les deux camps ont mené des campagnes pour et contre l’avortement à coups de millions dans les semaines menant au référendum.

Au Kentucky, État conservateur voisin, le gouverneur démocrate Andy Beshear a aussi réussi à se faire réélire après avoir fait du droit à l’avortement son cheval de bataille. Lors des élections de mi-mandat à l’automne 2022, cinq États américains tant conservateurs que progressistes avaient voté pour protéger le droit à l’avortement.

Victoire historique pour les autochtones du Brésil

PHOTO THOMAS MUKOYA, ARCHIVES REUTERS Kleber Karipuna, directeur exécutif de l’Association des peuples indigènes du Brésil (APIB)

Le 21 septembre marque une date historique pour les autochtones du Brésil, qui ont remporté un bras de fer contre le lobby agro-industriel devant la Cour suprême du pays. Le litige concernait les droits d’usage des terres ancestrales de ces peuples.

L’enjeu était d’autant plus crucial que les réserves attribuées aux autochtones sont considérées par les scientifiques comme des remparts face à la déforestation et jouent donc un rôle clé dans la lutte contre le réchauffement climatique.

La déforestation de la forêt amazonienne a aussi baissé du tiers pendant les cinq premiers mois de la présidence du gouvernement Lula, de janvier à mai 2023.

Le nombre de rhinocéros augmente en Afrique

PHOTO SCHALK VAN ZUYDAM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS On dénombrait 23 290 rhinocéros sur le continent africain à la fin de 2022.

Pour la première fois depuis 2012, le nombre de rhinocéros recensés en Afrique a augmenté. En septembre, les autorités ont estimé qu’il y avait 23 290 rhinocéros sur le continent à la fin de 2022, soit 5,2 % plus qu’en 2021, selon un communiqué de l’Union internationale pour la conservation de la nature.

Depuis 10 ans, le braconnage menaçait la survie de l’espèce sur le continent africain. Bien que le braconnage existe toujours, une série de mesures de protection et de gestion biologique ont permis de renverser la tendance, souligne le communiqué.

Un premier sommet international sur l’IA

PHOTO JUSTIN TALLIS, ARCHIVES REUTERS Le premier ministre britannique, Rishi Sunak, lors du Sommet sur l’intelligence artificiele à Bletchley Park, au nord de Londres, le 2 novembre

Pour la première fois, 28 pays – dont la Chine et les États-Unis – et l’Union européenne se sont réunis le 1er novembre dernier pour discuter de l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle (IA).

Pendant deux jours, dirigeants politiques, experts de l’IA et géants de l’innovation technologique se sont réunis à Bletchley Park, au nord de Londres. Ils se sont entendus sur « le besoin urgent de comprendre et gérer collectivement les risques potentiels » de l’IA à travers « un nouvel effort mondial, visant à garantir que l’IA est développée et déployée de manière sûre et responsable ».

Deux autres sommets internationaux suivront, en Corée du Sud puis en France. Rappelons qu’en mai 2023, des sommités de l’IA avaient averti que cette technologie pourrait devenir une menace existentielle pour l’humanité, aussi grave que les pandémies et la guerre nucléaire.

Étape historique pour la vaccination contre le paludisme en Afrique

PHOTO BAZ RATNER, ARCHIVES REUTERS La campagne de vaccination contre le paludisme devrait débuter au Cameroun en 2024.

Le 22 novembre, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a affirmé que plus de 330 000 doses de vaccin étaient arrivées au Cameroun. Ça représente « une étape historique vers la vaccination à plus grande échelle contre l’une des maladies les plus meurtrières chez les enfants africains », a affirmé l’agence internationale dans un communiqué.

La campagne de vaccination devrait débuter en 2024 dans les zones les plus à risque.

En 2021, 247 millions de cas de paludisme ont été recensés dans le monde, écrit l’OMS. « De ce nombre, 619 000 patients en sont morts ; 77 % de ces décès concernaient des enfants de moins de 5 ans, la plupart en Afrique. »

Six jours sans carbone au Portugal

UES PHOTO PATRICIA DE MELO MOREIRA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Manifestation pour le climat à Lisbonne, le 9 décembre

Du 31 octobre au 6 novembre, la consommation d’électricité au Portugal a été exclusivement faite à partir d’énergies renouvelables. Le pays en a fait l’annonce le 4 décembre, en marge de la COP28 sur le climat à Dubaï.

Pendant cette période, la production d’énergie renouvelable a atteint 1102 gigawattheures (GWh), dépassant les besoins des quelque 10 millions d’habitants du pays, a rapporté le Courrier international. L’énergie solaire et éolienne représente la majorité des sources d’énergie du Portugal. Le pays a fermé sa dernière centrale au charbon en 2021.

Avec Éric-Pierre Champagne et Daphné Cameron, La Presse, de même que La Presse Canadienne et l’Agence France-Presse