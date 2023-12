PHOTO SEBASTIEN BOZON, AGENCE FRANCE-PRESSE

Alors que les stations de ski du Québec doivent s’adapter à la météo défavorable des dernières semaines, dans certaines régions d’Europe (comme dans le nord-est de la France, sur la photo), les sportifs peuvent skier sur de la neige… stockée ! En effet, on récolte l’or blanc tombé durant l’hiver et on le conserve durant l’été, par exemple recouvert de sciure ou enfoui dans le sol, avant de le redistribuer sur les pistes.