Ces personnalités internationales nous ont quittés en 2023.

Pervez Musharraf (5 février, 79 ans)

Ancien président – très contesté – du Pakistan, il fut proche des Américains dans leur guerre au terrorisme après les attentats du 11 septembre 2001.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Robert Hanssen

Robert Hanssen (5 juin, 79 ans)

Un des plus célèbres espions d’origine américaine, Hanssen a longuement travaillé au FBI (1976-2001) alors qu’il transmettait des informations à l’Union soviétique puis à la Russie. Arrêté le 18 février 2001, il avait été condamné à la prison à vie.

PHOTO TIRÉE DU SITE WIKIPÉDIA Ted Kaczynski

Theodore « Ted » Kaczynski, dit Unabomber (10 juin, 81 ans)

Terroriste américain ayant une formation de mathématicien, il a mené une campagne d’attentats durant 18 ans, tuant 3 personnes et en blessant 23 autres avec des bombes artisanales envoyées par la poste.

PHOTO FLAVIO LO SCALZO, ARCHIVES REUTERS Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi (12 juin, 86 ans)

Homme politique italien, il a été trois fois président du Conseil des ministres entre 1994 et 2011. Il était sénateur depuis quelques mois à sa mort. Ce politicien d’extrême droite, milliardaire et ancien propriétaire du AC Milan, était aussi connu pour ses déclarations chocs, ses frasques sexuelles et ses démêlés avec la justice.

PHOTO ANDRES GONZALEZ, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Daniel Ellsberg

Daniel Ellsberg (16 juin, 92 ans)

Économiste de formation, analyste militaire américain et employé de la RAND Corporation au début des années 1970, Daniel Ellsberg a fini par être dégoûté par la guerre du Viêtnam. Il est à l’origine de la fuite des Papiers du Pentagone au New York Times et au Washington Post.

PHOTO BEN STANSALL, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Mohamed Al Fayed

Mohamed Al-Fayed (30 août, 94 ans)

Homme d’affaires d’origine égyptienne et multimilliardaire, il était entre autres propriétaire du magasin Harrods de Londres et de l’hôtel Ritz de Paris. Père de Dodi Al-Fayed, mort avec Lady Di dans un accident de voiture survenu le 31 août 1997 à Paris.

PHOTO KENT NISHIMURA, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Dianne Feinstein

Dianne Feinstein (29 septembre, 90 ans)

Politicienne démocrate américaine, elle fut la première femme élue à la mairie de San Francisco, poste qu’elle a occupé de 1978 à 1988. Aux élections fédérales du 4 novembre 1992, elle est élue sénatrice de la Californie, poste qu’elle occupera jusqu’à sa mort.

PHOTO JASON BRONIS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Rosalynn Carter

Rosalynn Carter (19 novembre, 96 ans)

Ancienne première dame des États-Unis (1977-1981), la femme de Jimmy Carter était bien connue pour son travail humanitaire. Lors de la présidence de son mari, elle a été active dans l’administration en soutenant ses politiques publiques.