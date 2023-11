2 articles Europe

Problèmes d’ici, solutions d’ailleurs Des familles d’accueil pour les aînés

La population mondiale vieillit. Et vite. Si bien qu’il faut trouver rapidement de nouvelles avenues pour prendre soin des aînés. La France a adapté depuis quelques années le concept des familles d’accueil pour enfants afin d’héberger des aînés. On lutte du même coup contre la solitude des uns et des autres et on favorise les liens entre les générations.