Israël et le Hamas en guerre Le Conseil de sécurité « appelle à des pauses et couloirs humanitaires » à Gaza

(Nations unies) Sortant du silence pour la première fois en plus d’un mois de guerre entre Israël et le Hamas, le Conseil de sécurité de l’ONU a appelé mercredi à des « pauses et couloirs humanitaires » de quelques jours dans la bande de Gaza.