Israël et le Hamas en guerre, jour 38 Les hôpitaux du nord de Gaza « hors service », selon le Hamas

Les hôpitaux du nord de Gaza, pris au piège des combats entre Israël et le Hamas, sont désormais tous « hors service », a annoncé lundi le mouvement islamiste palestinien, affirmant que des bébés et des malades étaient déjà morts à cause du manque d’électricité.