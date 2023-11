Deux personnes sont mortes et dix autres ont été blessées lundi lors d’une attaque russe sur le centre de Kherson, grande ville du sud de l’Ukraine, ont annoncé les autorités locales.

PHOTO EFREM LUKATSKY, ASSOCIATED PRESS

Deux morts et 10 blessés dans une attaque « massive » à Kherson

Agence France-Presse

Deux personnes sont mortes et dix autres ont été blessées lundi lors d’une attaque russe sur le centre de Kherson, grande ville du sud de l’Ukraine, ont annoncé les autorités locales.

Le pays célébrait samedi le premier anniversaire de la libération de Kherson par son armée, qui avait mis fin à huit mois d’occupation russe.

Mais l’armée de Moscou reste tout près. Seul le fleuve Dniepr les sépare de la ville, qui est bombardée presque quotidiennement.

Lundi, ces frappes ont fait deux morts et dix blessés, a indiqué le gouverneur de la région, Oleksandre Prokoudine, sur Telegram.

Elles ont également « détruit ou endommagé » un hôpital, un bâtiment administratif, une quinzaine de maisons et une ambulance, a-t-il ajouté.

Cette « attaque massive » a visé le centre-ville, a affirmé le chef de l’administration militaire de Kherson, Roman Mrotchko.

Les habitants de cette capitale régionale ne seraient plus que 60 000 selon les autorités, contre 300 000 avant le début de l’invasion russe, lancée en février 2022.

Les troupes ukrainiennes tiennent la rive droite du Dniepr depuis un an et sont face à l’armée russe, sur la rive gauche, qui occupe toujours une partie des régions de Kherson et de Zaporijjia.

Mais, selon des blogueurs russes et ukrainiens et des experts ayant analysé des renseignements de sources ouvertes, l’armée de Kyiv a réussi à ancrer depuis fin octobre des forces sur la rive occupée du Dniepr, en particulier dans le village de Krynky.

PHOTO NICOLE TUNG, THE NEW YORK TIMES Selon des blogueurs russes et ukrainiens et des experts ayant analysé des renseignements de sources ouvertes, l’armée ukrainienne a réussi à ancrer depuis fin octobre des forces sur la rive occupée du Dniepr, en particulier dans le village de Krynky, dans la région méridionale de Kherson.

Le Kremlin muet sur l’ancrage de positions ukrainiennes sur la rive occupée du Dniepr

Le Kremlin a refusé lundi de commenter les informations selon lesquelles l’Ukraine serait en train de consolider des positions sur la rive gauche du fleuve Dniepr, occupée par la Russie, dans l’espoir de percer les lignes russes.

Interrogé sur le sujet, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov n’a pas souhaité se prononcer, mais estimé que l’armée russe devait commenter la situation.

« Dans ce cas précis, nous considérons que nos spécialistes de l’armée peuvent et doivent commenter », a dit M. Peskov.

D’autant qu’un peu plus tôt, les deux agences de presse d’État, Ria Novosti et Tass, avaient annoncé en des termes quasi identiques un repli russe dans la région du Dniepr, avant d’annuler ces informations en invoquant une « erreur ».

Kyiv a multiplié en octobre les efforts pour traverser le Dniepr, après que sa vaste contre-offensive, lancée en juin, n’a pas permis de percer les solides défenses russes en d’autres endroits, laissant craindre que le front ne soit durablement figé.

Les autorités ukrainiennes, qui tiennent à protéger le secret de leurs opérations, n’ont pas répondu à l’AFP quant aux efforts en cours sur le Dniepr.

Des blogueurs russes, spécialistes des opérations militaires en Ukraine, font en tout cas état de violents combats sur la rive gauche du Dniepr et de la présence de plusieurs têtes de pont ukrainiennes, en particulier dans le village de Krynky.

« Les forces armées russes tentent de déloger les forces armées ukrainiennes de leur tête de pont bien réelle à Krynky. L’artillerie [russe] travaille sur les positions ukrainiennes. Mais les forces armées ukrainiennes sont ancrées et n’ont pas l’intention de partir », relève ainsi lundi la chaîne Telegram russe WarGonzo, qui compte plus d’un million d’abonnés.

Le compte Rybar, autre canal pro-Kremlin, a noté lundi auprès de ses 1,2 million de lecteurs que « les forces armées ukrainiennes ont pu élargir leur zone de contrôle » à Krynky, mais aussi qu’elles étaient tombées dans une « embuscade » russe.

Des soldats russes, interrogés sous couvert de l’anonymat par l’antenne en russe de la BBC, ont aussi fait état de combats violents à Krynky, et ont évoqué l’arrivée d’équipements plus lourds en vue d’une offensive plus importante.