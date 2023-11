Sous le feu des questions, les fils Trump tentent de faire bloc au tribunal

(New York) Donald Trump Jr, puis Eric Trump, les deux fils de Donald Trump accusés comme leur père de vastes fraudes financières au procès civil qui menace l’empire familial, ont tenté de faire bloc jeudi au tribunal de New York, malgré un feu roulant de questions de l’accusation et des documents les impliquant dans l’affaire.