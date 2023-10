Proche-Orient Washington « n’hésitera pas à agir » si ses intérêts sont visés

(Washington) Les États-Unis ont mis en garde dimanche l’Iran et des organisations armées alliées contre tout élargissement du conflit au Proche-Orient, avertissant qu’ils « agiront » en cas d’attaques contre leurs intérêts et Israël et annonçant un déploiement militaire renforcé.