Plus de 1300 migrants africains arrivés aux Canaries depuis samedi

(Madrid) Plus de 1300 migrants africains sont arrivés sur les côtes des îles Canaries depuis samedi, notamment à bord d’une embarcation qui transportait un nombre record de 321 personnes, selon un nouveau bilan présenté dimanche par les services de secours de l’archipel espagnol au large du Maroc.

Agence France-Presse

Au total, 1325 migrants, soit 90 de plus par rapport à un bilan précédent, ont atteint les îles dans différentes embarcations précaires entre la nuit de vendredi à samedi et la matinée de dimanche, dans un contexte de hausse des arrivées de ces dernières semaines, ont annoncé les services d’urgence sur le réseau social X.

Les migrants arrivés viennent d’Afrique subsaharienne, a précisé à l’AFP un porte-parole des services d’urgence.

Samedi, une pirogue en bois a atteint l’île El Hierro avec 321 personnes à son bord, a précisé à l’AFP une porte-parole des services d’urgence. Elles étaient 280 le 3 octobre, précédent record de migrants arrivés aux Canaries dans une seule embarcation.

La chaîne de TV publique TVE a montré des images de l’arrivée au port samedi de l’embarcation colorée, bondée de migrants souriants et saluant autour d’eux.

Selon les derniers chiffres du ministère de l’Intérieur espagnol, l’archipel a reçu 23 537 migrants entre le 1er janvier et le 15 octobre, soit près de 80 % de plus que sur la même période l’année dernière.

Pendant les deux premières semaines d’octobre, 8561 migrants sont arrivés, un chiffre record selon les médias espagnols, depuis une précédente crise migratoire, en 2006.

Cette « recrudescence » des arrivées est liée à « la déstabilisation au Sahel », a estimé le ministre de l’Intérieur espagnol, Fernando Grande-Marlaska lors d’une visite aux Canaries cette semaine.

La route migratoire passant par les Canaries a été très fréquentée ces dernières années en raison du durcissement des contrôles opérés dans la mer méditerranée.

Mais les naufrages sont fréquents lors de ces longues et dangereuses traversées à bord de petites embarcations depuis le Maroc ou le Sahara Occidental, distant d’une centaine de kilomètres, mais aussi, plus au sud, depuis la Mauritanie, le Sénégal et même la Gambie, à environ un millier de kilomètres.