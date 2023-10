PHOTO MOHSEN KARIMI, AGENCE FRANCE-PRESSE

Une famille est réfugiée dans un abri temporaire à Hérat, en Afghanistan, après qu’un séisme de magnitude 6,3 a frappé dimanche la province du nord-ouest du pays, causant au moins deux morts et plus de 150 blessés. Une semaine plus tôt, un tremblement de terre dévastateur avait fait plus d’un millier de victimes.