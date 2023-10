New York

Des milliers de manifestants réclament la fin de la « colonisation israélienne »

(New York) Aux cris de « Libérez, libérez la Palestine », plusieurs milliers de personnes ont manifesté vendredi en plein cœur de New York pour réclamer la fin de la « colonisation israélienne » et dénoncer le soutien des États-Unis à Israël, tout en exprimant leurs craintes face aux opérations militaires à Gaza.