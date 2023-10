Conflit entre Israël et le Hamas

Sécurité autour des lieux juifs et manifestations de soutien aux Palestiniens

(Paris) Les mesures de sécurité ont été renforcées samedi et dimanche autour des lieux juifs en Europe et en Amérique du Nord, en raison du conflit entre Israël et le Hamas, tandis que des manifestations de soutien aux Palestiniens ont eu lieu dans plusieurs pays du Moyen-Orient, mais aussi aux États-Unis et au Canada.