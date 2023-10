(Paris) Les autorités ont renforcé samedi et dimanche les mesures de sécurité autour des lieux juifs en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, en raison du conflit entre Israël et le Hamas, tandis que des manifestations de soutien aux Palestiniens ont eu lieu dans plusieurs pays du Proche-Orient.

Agence France-Presse

Sécurité renforcée pour les lieux juifs en Europe

France

La sécurité a été renforcée dès samedi autour des lieux de culte et établissements scolaires juifs en France, notamment à Paris et sa banlieue, a annoncé le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, précisant qu’il n’y avait actuellement « aucune menace ».

La sécurisation des sites d’intérêt israéliens et des lieux de culte avait déjà été renforcée mi-septembre avec le début de l’année juive marquée par les célébrations de plusieurs fêtes en septembre et octobre.

Allemagne

L’Allemagne a renforcé la sécurité autour des édifices de la communauté juive et de la représentation israélienne après les attaques du Hamas contre Israël, a annoncé samedi la ministre allemande de l’Intérieur Nancy Faeser au quotidien Bild.

PHOTO ODD ANDERSEN, AGENCE FRANCE-PRESSE Des policiers se tiennent devant la Nouvelle Synagogue et le Centrum Judaicum à Berlin.

Les autorités allemandes surveillent aussi « de très près de potentiels partisans du Hamas dans la sphère islamiste », a souligné la ministre.

La police de Berlin a mentionné des photos sur X qui « montrent des personnes célébrant les attaques contre Israël en distribuant des pâtisseries sucrées sur la Sonnenallee », une avenue du quartier de Neukölln connue pour sa mixité et son importante population musulmane.

Royaume-Uni

La police de Londres a augmenté dimanche ses patrouilles dans certains quartiers de la capitale britannique après des « incidents » liés à la guerre entre Israël et le Hamas, et la ministre de l’Intérieur a appelé à la « tolérance zéro » contre « la glorification du terrorisme ».

« La police a augmenté ses patrouilles dans certaines parties de Londres afin d’assurer une présence visible et de rassurer nos communautés », a annoncé la Metropolitan Police.

Le secrétaire d’État à l’Immigration Robert Jenrick a partagé sur le réseau social X une vidéo montrant des personnes brandissant des drapeaux palestiniens dans la rue et faisant retentir le klaxon de voitures.

Manifestations de soutien aux Palestiniens au Proche-Orient

En Turquie, Irak, Iran, Syrie, au Liban, et au Yémen, des manifestations de soutien aux Palestiniens se sont déroulées samedi et dimanche.

Iran

En Iran, pays dont le président a dit soutenir « la légitime défense de la nation palestinienne » et tenir Israël pour « responsable », plusieurs centaines de personnes ont manifesté dimanche dans plusieurs grandes villes d’Iran, dont sa capitale Téhéran, brandissant des drapeaux palestiniens.

PHOTO THE NEW YORK TIMES, THE NEW YORK TIMES Une grande foule se rassemble sur la place de Palestine à Téhéran, en Iran.

À Téhéran, on pouvait lire sur de grandes affiches : « la grande opération de libération a commencé ». Des drapeaux israéliens ont été brûlés.

Dans les rues des automobilistes avec des drapeaux palestiniens klaxonnaient pour exprimer leur joie, et des feux d’artifice ont été tirés dans plusieurs localités, selon des images de l’agence officielle IRNA.

Liban

Au Liban, le Hezbollah a organisé dimanche un rassemblement dans son fief de la banlieue sud de Beyrouth pour soutenir l’offensive palestinienne.

PHOTO BILAL HUSSEIN, ASSOCIATED PRESS Des partisans du Hezbollah brandissent le drapeau du groupe, ainsi que ceux de la Palestine et du Liban, lors d’un rassemblement de solidarité avec le peuple palestinien à Gaza, dans la banlieue sud de Beyrouth.

Un haut responsable du mouvement libanais, Hachem Safieddine, a rendu hommage « aux héros de Gaza » et affirmé que « le temps de la vengeance est venu », acclamé par ses partisans qui scandaient « Mort à Israël ».

Syrie

À Damas, des jeunes ont distribué des pâtisseries aux voitures sur une place centrale de la capitale syrienne en signe de joie.

Turquie

Des milliers de Turcs ont participé à Istanbul à une marche pour soutenir les Palestiniens. « Le peuple palestinien ne fait que défendre sa patrie, cela n’a rien à voir avec le terrorisme », a déclaré à l’AFP Sahin Ocal, 54 ans, militant d’une des associations organisatrices de la marche.

Yémen

À Sanaa, des manifestants se sont également réunis en soutien aux Palestiniens et ont brûlé des drapeaux israélien et américain. Des miliciens houthis, soutenus par l’Iran et qui contrôlent Sanaa, chantaient « Mort à l’Amérique, mort à Israël ».

Irak

Une manifestation de soutien aux Palestiniens est attendue dimanche en fin d’après-midi dans la ville sainte chiite de Kerbala.

Samedi, une centaine de manifestants se sont rassemblés dans la capitale Bagdad sur une place du centre-ville pour célébrer l’offensive du Hamas, brandissant des drapeaux palestiniens. Des manifestants ont piétiné et mis le feu à des drapeaux d’Israël et scandé « non aux États-Unis, non à Israël ».