Séisme au Maroc

La santé des rescapés à risque en raison des conditions de vie

(Amizmiz) Un réchaud et une cocotte-minute posés à même la terre poussiéreuse sont un ersatz de cuisine. Une bassine rose et du savon, un semblant d’évier. Au Maroc, les conditions de vie et d’hygiène des rescapés du séisme mettent leur santé à risque.