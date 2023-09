PHOTO PRAKASH MATHEMA, AGENCE FRANCE-PRESSE

Des fidèles de l’incarnation du Bouddha antique Dipankar se sont réunis pour célébrer le « Pancha Daan », le festival des cinq cadeaux d’été, à Bhaktapur, près de Katmandou, au Népal. Les cadeaux sont offerts aux moines, et traditionnellement, il s’agit de riz, de riz non décortiqué, de sel, d’argent et de légumineuses.