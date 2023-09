(New Delhi) Le G20 a intégré officiellement samedi l’Union africaine (UA), un signal fort pour l’Afrique et une victoire diplomatique pour l’Inde qui s’affiche comme leader des pays du Sud.

Sophie ESTIENNE Agence France-Presse

C’est l’une des premières annonces concrètes à sortir de la réunion ce week-end à Delhi des dirigeants de ce club des plus grandes économies mondiales, avec un important projet d’infrastructures au Moyen-Orient pour lequel un accord doit être signé en marge du G20.

« Cette adhésion pour laquelle nous nous sommes mobilisés offrira un cadre propice pour amplifier le plaidoyer en faveur du continent et pour son efficace contribution à relever les défis mondiaux », s’est félicité le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, dans un message sur le réseau social X (ex-Twitter).

Établie à Addis Abeba, capitale de l’Éthiopie, l’UA compte 55 membres (dont six suspendus), totalisant trois mille milliards de dollars de PIB. Le continent n’était jusque-là représenté au G20 que par un seul État, l’Afrique du Sud, dont le président Cyril Ramaphosa s’est dit « ravi » de la place offerte à l’UA.

L’entrée de l’Union africaine au G20 va offrir « une voix et une visibilité » à l’Afrique, continent qui affiche aujourd’hui « la croissance la plus rapide », et lui permettra de faire valoir ses intérêts et ses points de vue au sein de l’instance, s’est félicité samedi le président kényan William Ruto.

« En tant que continent, nous nous réjouissons de faire davantage avancer nos aspirations sur la scène mondiale, en utilisant la plateforme du G20 », a aussi réagi sur X la présidence du Nigeria, également invitée à la réunion de Delhi.

L’Inde a affiché sa volonté d’être, pendant sa présidence du G20, le porte-voix pour « les besoins des pays du Sud » dans un monde divisé. Son premier ministre Narendra Modi, qui a porté l’initiative, redore ainsi son blason à l’étranger, avant de briguer probablement un nouveau mandat aux élections nationales l’an prochain.

M. Modi a aussi saisi l’occasion du sommet de New Delhi pour s’afficher avec la plaque de son pays identifié comme « Bharat », soit le plus fort signal à ce jour d’un potentiel changement du nom anglais hérité du passé colonial « India ».

Adoption de la déclaration

Le premier ministre indien et hôte du G20, Narendra Modi, a annoncé samedi l’adoption de la déclaration finale du sommet, après que le groupe est parvenu à un consensus.

« Grâce au travail acharné de notre équipe et à votre soutien, un consensus s’est dégagé sur la déclaration du sommet des chefs d’État et de gouvernement du G20 de New Delhi », a déclaré M. Modi.

« J’annonce l’adoption de la déclaration », a ajouté le premier ministre indien, accompagnant ses paroles d’un coup de marteau de cérémonie.

La déclaration finale du G20 samedi ne contient pas d’appel à sortir à terme des énergies fossiles polluantes, objectif jugé pourtant « indispensable » par le premier bilan de l’accord de Paris publié vendredi par l’ONU Climat.

Le texte publié lors d’un sommet des dirigeants du G20 à New Delhi se contente d’appeler à « accélérer les efforts vers la réduction de la production d’électricité à partir de charbon », ce qui exclut le gaz et le pétrole, et de réaffirmer l’engagement à « réduire et rationaliser, à moyen terme, les subventions pour des usages inefficaces des énergies fossiles ».

Les dirigeants du G20, qui représente 80 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, reconnaissent toutefois que, conformément aux recommandations du Giec (Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat de l’ONU), la limitation du réchauffement à 1,5 °C « nécessite une réduction rapide, forte et soutenue des émissions de 43 % d’ici 2030 par rapport à 2019 ».

Ils déclarent aussi soutenir les efforts visant à tripler la capacité mondiale en matière d’énergies renouvelables d’ici à 2030, tout en promettant d’intensifier les mesures de lutte contre le changement climatique.

Les dirigeants des pays du G20 ont dénoncé samedi l’« emploi de la force » visant à obtenir des gains territoriaux en Ukraine, mais sans dénoncer une « agression » russe contre ce pays, selon une déclaration adoptée à l’issue du sommet.

« Concernant la guerre en Ukraine » […] « en lien avec la Charte de l’ONU, tous les États doivent s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force pour chercher à obtenir des gains territoriaux à l’encontre de l’intégrité territoriale et de la souveraineté politique de tout État », ont conclu les représentants des pays du G20, qui n’ont en revanche pas parlé d’une « agression » russe en Ukraine, pourtant mentionnée dans la déclaration adoptée en 2022 à Bali.

Projet majeur au Moyen-Orient

Selon des sources américaines et européennes, un accord de principe doit également être signé lors du G20 entre les États-Unis, l’Arabie saoudite – représentée par le prince héritier Mohammed ben Salmane – les Émirats arabes unis, l’UE et d’autres partenaires du G20 en vue d’un grand projet de transport maritime et ferroviaire traversant le Moyen-Orient pour relier l’Inde à l’Europe.

Ce projet est susceptible de répondre aux Nouvelles routes de la soie de la Chine, dont le président Xi Jinping est absent à New Delhi, tout comme son homologue russe Vladimir Poutine.

L’annonce intervient également au moment où le président américain Joe Biden travaille à une éventuelle normalisation des relations entre Israël (qui pourrait éventuellement rejoindre le projet à terme) et l’Arabie saoudite, dans la foulée de celles avec les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc.

Il « a un potentiel énorme », et c’est « le résultat de mois de diplomatie prudente », a précisé le conseiller adjoint américain à la sécurité nationale Jon Finer.

« Urgence climatique »

Le brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a rappelé de son côté au G20 l’« urgence climatique sans précédent » à laquelle le monde est confronté du fait d’un « manque d’engagement en faveur de l’environnement », citant en exemple les inondations dans son pays.

L’absence d’engagements solides sur le climat notamment serait un échec « potentiellement catastrophique » pour le G20, qui représente 85 % du PIB mondial responsable de 80 % des émissions de gaz à effet de serre, avait déjà averti Amnistie internationale jeudi.

A fortiori au lendemain d’un rappel à l’ordre avec un rapport sous l’égide de l’ONU Climat appelant à faire « beaucoup plus, maintenant, sur tous les fronts » pour affronter la crise climatique.

Plus tôt cette semaine, à Nairobi, les participants au premier sommet africain sur le climat ont aussi appelé la communauté internationale à les aider à faire fructifier le potentiel du continent dans la lutte contre le réchauffement climatique, via des investissements et une réforme du système financier international.