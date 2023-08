(Johannesburg) Les dirigeants des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), réunis en sommet à Johannesburg et désireux d’étendre leur influence, se sont unanimement dits ouverts à un élargissement du bloc mercredi, mais le choix des pays entrants et les conditions doivent encore être discutés.

Claire DOYEN et Zama LUTHULI Agence France-Presse

« Nous sommes sur le point d’élargir la famille des BRICS », a déclaré le président sud-africain Cyril Ramaphosa. « Tous les membres » soutiennent « pleinement » la proposition, s’est-il félicité avant une réunion avec ses homologues qu’il accueille jusqu’à jeudi.

Aucune précision n’a été donnée à ce stade pour savoir si le bloc choisira de nouveaux membres avant la fin du sommet ou si l’enjeu est limité à jeter les bases d’une extension. Pretoria doit en tout cas présenter une liste de « directives » pour l’entrée de nouvelles nations dans le groupe.

Une quarantaine de pays répartis à travers le globe ont demandé leur adhésion ou manifesté leur désir d’intégrer le « club des cinq », qui produit un quart de la richesse mondiale et rassemble 42 % de la population du globe. Cuba, le Nigeria ou encore l’Iran sont notamment candidats.

Poids lourd économique du groupe, la Chine a clairement réitéré au sommet sa position en faveur d’un élargissement.

« Les BRICS doivent œuvrer en faveur du multilatéralisme et ne pas créer de petits blocs. Nous devons intégrer davantage de pays dans la famille des BRICS », a enjoint le président Xi Jinping.

Alliage hétéroclite de pays géographiquement éloignés et dotés d’économies à la croissance inégale, les BRICS ont en commun leur revendication d’un équilibre mondial plus inclusif, en particulier au regard de l’influence des États-Unis et de l’Union européenne.

« Solution claire »

Jusqu’ici sur la réserve, l’Inde, autre locomotive économique du groupe qui se méfie des ambitions de son rival régional chinois et ne s’était pas exprimée sur une possible expansion à l’ouverture du sommet mardi, a finalement déclaré soutenir l’ouverture, sous réserve d’un accord sur les modalités.

« L’Inde soutient pleinement l’élargissement de la composition des BRICS et se réjouit d’avancer vers un consensus », a déclaré le premier ministre Narendra Modi.

M. Ramaphosa s’est dit « heureux d’apprendre le soutien de l’Inde », ajoutant « espérer trouver une solution claire » à la question du choix des candidats et les conditions de leur entrée, le processus de décision au sein des BRICS requérant l’accord de tous les membres.

« Nous défendons tous un ordre mondial multipolaire », a souligné pour sa part Vladimir Poutine. Sous le coup d’un mandat d’arrêt international pour crime de guerre en Ukraine, le président russe s’est exprimé au sommet en visioconférence.

Les BRICS ont réaffirmé leur position « non-alignée » et leur revendication d’un monde multipolaire, à un moment où les divisions ont été accentuées par le conflit en Ukraine.

Les États-Unis ont affirmé mardi soir ne pas voir dans les BRICS de futurs « rivaux géopolitiques ». Washington a déclaré son intention de maintenir de « solides relations » avec le Brésil, l’Inde et l’Afrique du Sud, tout en continuant à « gérer » ses relations avec la Chine et s’opposer à l’invasion russe.

Le président brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva, qui a plaidé pour une intégration de l’Argentine en difficulté pour le remboursement d’une dette de 44 milliards de dollars au FMI, a promis de « réduire les vulnérabilités » des pays du Sud grâce à « nos propres systèmes financiers ».

Les BRICS ont créé en 2015 une Nouvelle banque de développement (NDB) avec l’ambition de proposer un choix autre que la Banque mondiale et le FMI. Celle-ci a investi 30 milliards de dollars dans des projets d’infrastructure et de développement durable dans les États membres et les économies en développement.

La Russie a par ailleurs annoncé organiser le sommet des BRICS l’an prochain.