PHOTO UGUR YILDIRIM, ASSOCIATED PRESS

Des pompiers et des civils combattent tant bien que mal les flammes à Çanakkale, près de la mer d’Égée, dans l’ouest de la Turquie. Neuf villages et un campus universitaire ont été évacués en raison de l’incendie, et le trafic maritime a été suspendu dans le détroit des Dardanelles.