(Cabo San Lucas) L’ouragan Hilary, rétrogradé samedi en catégorie 1 sur une échelle de 5, a commencé à balayer dimanche la péninsule de Basse-Californie, dans le nord-ouest du Mexique, faisant au moins un mort.

Joel COSIO Agence France-Presse

Il doit ensuite se diriger vers le sud-ouest des États-Unis qui se prépare à des inondations potentiellement dangereuses.

Hilary s’est considérablement affaibli, malgré des rafales atteignant 140 km/h, dimanche matin en abordant la Basse-Californie, selon le Centre national des ouragans (NHC) des États-Unis.

Hilary devrait encore s’affaiblir pour se changer en tempête tropicale avant d’atteindre le sud de la Californie et le sud du Nevada, avec de fortes pluies et des inondations probables, « catastrophiques et mettant la vie en danger », a précisé l’agence.

Une personne est morte au Mexique après que son véhicule a été emporté par une brutale montée des eaux, a indiqué l’agence mexicaine de protection civile, avertissant de possibles glissements de terrain et de routes bloquées en Basse-Californie.

Hilary devrait poursuivre sa route dimanche vers le nord, générant des pluies pouvant atteindre localement 25 cm sur certaines parties du Mexique, de la Californie et du Nevada.

PHOTO ZAYDEE SANCHEZ, REUTERS Des sauveteurs de Long Beach remplissent des sacs de sable alors que l’ouragan Hilary se dirige vers la Californie, le 19 août.

Des tornades pourront également se créer dans l’après-midi de dimanche dans certains endroits du Colorado ou du désert de Mojave.

En dépit de son affaiblissement, Hilary reste dangereux. L’agence fédérale américaine pour les situations de crise a déployé ses équipes dans les régions que doit traverser Hilary, et le gouverneur de la Californie Gavin Newsom a déclaré l’état d’urgence dans la plus grande partie de la région sud de l’État.

Sacs de sable

Les résidants et les personnels de la station touristique mexicaine de Los Cabos ont commencé samedi à protéger les habitations et les commerces, au moyen de panneaux et de milliers de sacs de sable, tandis que d’énormes vagues s’abattaient sur le rivage.

Les rues de la ville de Todos Santos, sur la côte ouest de la péninsule, étaient en grande partie désertes samedi tandis que la plage de Cerritos à proximité était fermée, l’océan étant très agité.

« La nuit dernière, nous avons senti le vent monter, mais il n’était pas aussi fort que ce à quoi nous nous étions attendus. On reste toutefois préoccupé », a déclaré Marco Segura, un résident âgé de 57 ans de Los Cerritos.

Il s’agit du premier ouragan de la saison à toucher terre côté Pacifique.

De son côté, le gouvernement de l’État de Basse-Californie, où se trouve la ville de Tijuana, a ouvert des abris temporaires.

Le gouvernement mexicain a déployé près de 19 000 soldats dans les États les plus touchés par la tempête, tandis que le service public fédéral d’électricité a envoyé 800 personnels et des centaines de véhicules pour réagir à d’éventuelles pannes.

« Des inondations, de dangereuses à catastrophiques, sont attendues » aux États-Unis, a prévenu le NHC.

Selon Nancy Ward, directrice du bureau des services d’urgence du gouverneur de Californie, Hilary pourrait être l’une des pires tempêtes à frapper l’État depuis plus d’une décennie.

« C’est une tempête très, très dangereuse et majeure », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse samedi.

PHOTO ZAYDEE SANCHEZ, REUTERS Sandra Del Cid et sa famille récupèrent du sable à Long Beach, en Californie, pour protéger leur maison de Bellflower, le 19 août.

« Priorité absolue »

Le président américain Joe Biden, en vacances avec sa famille dans une maison de location sur le lac Tahoe, à la frontière de la Californie et du Nevada, a été informé samedi sur les préparatifs pour affronter la tempête, a indiqué la Maison-Blanche.

Joe Biden et la première dame Jill Biden, prévoient de se rendre à Hawaii lundi pour enquêter sur les dégâts causés par les incendies de forêt où les opérations de fouilles se poursuivent.

À San Diego, la marine américaine a déclaré que des navires et des sous-marins prendraient la mer avant l’arrivée de la tempête.

« La sécurité reste notre priorité absolue, et mettre tous les navires possibles en mer nous permet de gérer plus facilement la situation à terre », a déclaré le commandant de la troisième flotte américaine Michael Boyle dans un communiqué de presse.

Les ouragans frappent le Mexique chaque année sur ses côtes Pacifique et Atlantique et parfois la Californie. Mais il est rare que des cyclones s’abattent avec une intensité de tempête tropicale.

Selon les scientifiques, les tempêtes deviennent plus puissantes à mesure que le monde se réchauffe avec le changement climatique.