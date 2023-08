France

Nicolas Sarkozy suscite un tollé après ses propos sur l’Ukraine

(Paris) Le plaidoyer de Nicolas Sarkozy pour une Ukraine « neutre » et un référendum censé « entériner » l’annexion de la Crimée suscite les critiques en rafales de politiques et d’experts qui jugent « honteux » les propos de l’ex-président français et l’accusent d’être « acheté » par la Russie de Poutine.