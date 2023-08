(Moscou) Seule la capitulation de Kyiv mettra fin à l’offensive russe en Ukraine, a réaffirmé lundi Moscou, deux jours après une réunion sur le conflit en Arabie saoudite qui n’a pas permis d’avancées en vue de son règlement.

Agence France-Presse

« Nous sommes convaincus qu’un règlement véritablement global, durable et équitable n’est possible que si le régime de Kyiv met fin aux hostilités et aux attentats terroristes », a martelé la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, dans un communiqué.

PHOTO YEGOR ALEYEV, AGENCE FRANCE-PRESSE Maria Zakharova

« Les nouvelles réalités territoriales (dans l’est et le sud de l’Ukraine, NDLR) doivent être reconnues, la démilitarisation et la dénazification de l’Ukraine [ … ] doivent être assurées », a-t-elle encore réclamé, exigeant « la confirmation » des « fondements originaux de la souveraineté de l’Ukraine : son statut neutre, non aligné et non nucléaire ».

Ces demandes, déjà formulées par Moscou au moment de lancer son offensive militaire en février 2022, avaient été balayées par Kyiv.

Les propos de Mme Zakharova interviennent deux jours après que l’Arabie saoudite a accueilli à Jeddah une réunion sur l’Ukraine, invitant des délégations occidentales et des représentants des puissances émergentes proches de Moscou, sans la présence de la Russie.

Sans surprise, les longues discussions entre les nombreuses délégations présentes n’ont abouti à aucune percée majeure dans le règlement du conflit. Aucune déclaration finale commune n’a d’ailleurs été publiée.

Si Maria Zakharova a dit lundi « hautement apprécier la médiation » de « nos amis des pays du Sud », « un règlement pacifique est impossible » sur la base de la formule de paix proposée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a-t-elle assuré.

« Aucun de ses 10 points (notamment le retrait des forces russes du sol ukrainien, NDLR) ne vise à trouver une solution négociée et diplomatique à la crise, et leur totalité est un ultimatum insensé à la Russie, qui vise à prolonger les hostilités », a affirmé la porte-parole de la diplomatie russe.

À la fois proche de Moscou et de Washington, Riyad cherche à renforcer son influence sur la scène internationale. Mi-mai, Volodymyr Zelensky avait effectué une visite surprise à Jeddah lors d’un sommet de la Ligue arabe, disant remercier le prince héritier Mohammed ben Salmane pour « son soutien à l’intégrité territoriale et à la souveraineté de l’Ukraine ».