PHOTO WOLFGANG RATTAY, REUTERS

L’artiste allemand Dennis Josef Meseg a installé devant la cathédrale de Cologne une œuvre intitulée Shattered Souls... in a Sea of Silence (Âmes brisées... dans une mer de silence) qui dénonce les abus perpétrés par des membres de l’Église catholique et le silence de celle-ci au fil des années et des scandales.