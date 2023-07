Sénégal

L’opposant Ousmane Sonko inculpé et mis en détention

(Dakar) Ousmane Sonko, plus farouche opposant au président Macky Sall et candidat à l’élection présidentielle de 2024, a été inculpé et écroué lundi pour divers crimes dont l’appel à l’insurrection ayant provoqué, selon le gouvernement, des morts justifiant la dissolution du parti de M. Sonko qui a dénoncé cette décision « anti démocratique ».