À la suite de l’affaire Nahel, adolescent tué par un policier le 27 juin en France, le journal suisse Le Temps a compilé le nombre de morts par action policière dans une cinquantaine de pays, se basant sur des chiffres de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime. Le Canada se situe en milieu de peloton, faisant meilleure figure que les États-Unis, moins bonne figure que le Royaume-Uni. Attention : la méthode de compilation varie d’un endroit à l’autre et certaines comparaisons peuvent s’avérer boiteuses. Au Canada par exemple, les statistiques tiennent compte de décès qui ne résultent pas directement de l’usage de la force.

Canada

Le Canada a recensé 69 morts à la suite de l’action de la police en 2022 selon le site Tracking (In)Justice, soit 18,6 morts par tranche de 10 millions d’habitants. Le taux d’homicides intentionnels dans la population, en 2022, est de 206,5 morts par 10 millions d’habitants. Ces données sont toutefois difficiles à analyser. Tracking (In)Justice rapporte que 732 personnes ont ainsi perdu la vie depuis 2000. Mais certains sont des cas de personnes s’étant suicidées après que la police a été appelée, sans qu’il y ait eu contact avec elle. Le Bureau des enquêtes indépendantes du Québec détaille tous les cas de personnes mortes lorsqu’il y a intervention policière.

États-Unis

Les taux d’homicides, dans le public comme par des forces policières, sont nettement plus élevés chez nos voisins du Sud. En 2022, 1096 personnes ont été tuées par des policiers (33,1 personnes par tranche de 10 millions d’habitants), comparativement à un taux d’homicides intentionnels de 680,7/10 millions en 2021 dans la population. À noter que 225 des 1096 personnes tuées par la police en 2022 étaient des Noirs.

Mexique

Des trois pays de l’ALENA, le Mexique est, de loin, celui qui compte le plus haut taux d’homicides intentionnels dans la population, soit 2817,6/10 millions en 2021. En revanche, le nombre de personnes tuées par des policiers était de 30,0/10 millions (371 morts) en 2017.

France

De tous les pays d’Europe, la France est celle où le nombre de personnes tuées par des policiers a été le plus élevé en 2021, soit 37 morts. Cela représente un taux de 5,5 morts par tranche de 10 millions de personnes, comparativement à un taux d’homicides intentionnels de 113,7.

Royaume-Uni

De l’autre côté de la Manche, la situation est complètement inverse. Avec la Pologne, le Royaume-Uni est le pays européen dont le taux de personnes mortes par action policière est le plus bas, soit 0,5 (3 morts en 2019). Le taux d’homicides intentionnels dans la population est aussi plus bas qu’en France, soit 100,4 par tranche de 10 millions en 2020.

Japon

L’assassinat de l’ancien premier ministre Shinzo Abe, le 8 juillet 2022, a d’autant plus causé une commotion au Japon que ce pays est reconnu comme un des plus paisibles, sinon le plus paisible, sur le plan des homicides. En effet, le taux d’homicides intentionnels y était de 22,9 en 2021 et le taux de personnes tuées par les policiers était de 0,2/10 millions de personnes (2 morts) en 2018. Rappelons que le meurtrier de M. Abe a commis son crime avec une arme à feu artisanale.

Brésil

En Amérique latine, les taux d’homicides, que ce soit par action policière ou dans la population, sont effarants. Ainsi, le Brésil a recensé 5804 morts par action policière (taux de 276,2) en 2019, alors que le taux d’homicides atteignait 2238,4.

Jamaïque

La Jamaïque présentait un bilan de 5212,7 assassinats par tranche de 10 millions d’habitants en 2021. Du côté des forces policières, le taux de morts à la suite d’une action policière était de 472,7 (137 morts) par tranche de 10 millions de personnes en 2018.

Australie

À tort ou à raison, on compare souvent le Canada et l’Australie, deux pays du Commonwealth. Qu’en est-il des statistiques d’homicides ? Selon les données recensées, c’est plus calme là-bas. En 2019-2020, 16 personnes (taux de 6,5 par tranche de 10 millions d’habitants) sont mortes à la suite d’actions policières et le taux d’homicides intentionnels était de 74,5 par tranche de 10 millions d’habitants.

Sources supplémentaires : CBC, Tracking (In)Justice, Statista