Le nord des États-Unis enfumé par les incendies de forêt canadiens

(Chicago) La fumée émanant des incendies de forêt qui brûlent à travers le Canada crée des rideaux de brume et soulève des préoccupations concernant la qualité de l’air dans toute la région des Grands Lacs et dans certaines parties du centre et de l’est des États-Unis.