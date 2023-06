Soudan

2,5 millions de déplacés et réfugiés en deux mois de guerre

(Khartoum) Plus de deux mois de guerre entre armée et paramilitaires ont forcé plus de 2,5 millions de personnes à fuir leur maison au Soudan, a annoncé l’ONU mardi, notamment dans la région du Darfour où des corps jonchent les rues.