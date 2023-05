(Oslo) La Chine et l’Europe doivent ensemble « rejeter la mentalité de Guerre froide », a estimé le ministre chinois des Affaires étrangères vendredi, parallèlement à une réunion ministérielle de l’UE visant à « réajuster » la position européenne à l’égard de Pékin.

Agence France-Presse

« Aujourd’hui, certains montent en épingle le narratif de la démocratie contre l’autocratie et vont même jusqu’à évoquer une nouvelle Guerre froide », a déclaré Qin Gang au cours d’un point de presse dans le cadre d’une visite à Oslo.

« Si nous avons une nouvelle Guerre froide, l’issue sera encore plus désastreuse » que la précédente « et cela endommagera sérieusement les relations et la coopération entre la Chine et l’Europe », a-t-il mis en garde.

La Chine et l’Europe doivent ensemble « rejeter la mentalité de Guerre froide » entre grandes puissances, a insisté le ministre chinois.

Qin Gang a tenu ces propos alors même que ses homologues de l’UE étaient réunis à Stockholm, en Suède voisine, pour chercher à parler d’une seule voix face à la Chine.

« Nous devons réajuster notre position vis-à-vis de la Chine », a annoncé le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell à l’ouverture de la réunion.

Ukraine, Taïwan, droits de la personne, Ouïghours : de multiples sujets opposent Chinois et Occidentaux, ces derniers n’étant eux-mêmes pas toujours alignés sur toutes ces questions.