New York

Enquête sur la mort par étranglement d’une personne itinérante

(New York) La justice de New York enquête jeudi sur la mort d’un sans-abri connu dans la ville, après une altercation le 1er mai dans le métro avec des passagers dont l’un l’aurait étranglé, un fait divers filmé et qui choque la gauche new-yorkaise.