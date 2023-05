Les forces armées d’Abdel Fattah al-Burhane et les Forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdane Daglo luttent pour le pouvoir depuis trois semaines au Soudan.

(Washington) Des discussions entre des représentants des forces armées du général Abdel Fattah al-Burhane et des Forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdane Daglo auront lieu samedi en Arabie saoudite, ont confirmé dans un communiqué conjoint Riyad et Washington.

Agence France-Presse

Les États-Unis et l’Arabie saoudite se félicitent du « début des discussions pré-négociations » à Jeddah entre les représentants des deux belligérants soudanais et les appellent à « s’impliquer activement » pour aboutir à un « cessez-le-feu et une fin au conflit ».