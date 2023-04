Conflit au Soudan

Les combats se poursuivent malgré une prolongation de la trêve

(Khartoum) De violents combats se poursuivent vendredi à Khartoum et au Darfour, malgré une prolongation de la trêve au Soudan entre l’armée et les paramilitaires engagés dans une guerre pour le pouvoir ayant fait plus de 500 morts en près de deux semaines.